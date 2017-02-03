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Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu

1.2 milyon liralık haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen ilk kez konuştu. Peki Türkmen istifa edecek mi?

Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu

1.2 milyon liralık haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen ilk kez konuştu. Peki Türkmen istifa edecek mi?

03 Şubat 2017 Cuma 19:44
Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
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HABERLEŞME giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis’i karıştırmıştı. Krize neden olan fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği belirtilmişti. Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istediği ortaya çıktı. 

TÜRKMEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gün boyu sessizliğe bürünen Türkmen, akşam Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Türkmen, 1 milyonu aşan fatura için çok büyük bölümünün seçmene gönderdiği mektuplardan kaynaklandığını söyledi. Türkmen, "Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü" için mesaj vermek istediğini, SMS bile kullanmayan insanlar olduğunu bu nedenle 1 milyondan fazla seçmene 'teröre hayır' içerikli mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen şöyle konuştu: "Ben Adana milletvekiliyim. Ve insanlarıma Adana'daki seçmenlerime bunları söylemişim. Çok yanlış şeyler konuşuluyor. Ben Kasım 2015'ten beri divan üyesiyim. Bu iki mektubu gönderdim. Bu gönderdiğim mektubun içeriğinin sonuna kadar arkasındayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili seçmenlerine teröre hayır demeyecekse ne diyecek. Biz bu mektupları gönderdiğimize hiçkimse bunlar bu rakam olur demedi. Ben gerçeği söylüyorum.

"YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM"

Büyük bir kısmı mektup parası. Asıl rakam mektup. 1 milyonun biraz üzerinde mektup gönderdim.Biz bu işlemleri yaptık. Bu işlemleri yaptığımızda da bana bu rakamlar daha sonra söylendi. Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da seçimler öncesi mektup göndermiş.

Sayın Cumhurbaşkanımız gönderiyor, sayın Davutoğlu gönderiyor. Çok güzel haberler oluyor. Elif Doğan Türkmen gönderirse kıyamet kopuyor. Burada resmen benim üzerimde linç kampanyası yürütülüyor.

Ahmet Hakan'ın "Bu mektupların ücretinin bu seviyelere geleceğini bilseydiniz, yine gönderir miydiniz?" soruna Türkmen, "Farklı bir çözüm bulurduk ned aileye bir tane göndermek gibi ama ben yine o mektupları gönderirdim. Divanda bu rakamı ben de çok şaşırdım. Hemen arkadaşlarımızla toplanarak, bu rakama nasıl ulaştığını araştırdık ve nedenin mektup olduğunu öğrendik. Ama ben yanlış bir şey yapmadım" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık DivanıElif Doğan TürkmenCHP
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