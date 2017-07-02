Elektrik ve su kesintileri (İZSU) devam ediyor! Elektrik ve sular ne zaman gelecek?

EGE'NİN incisi İzmir’de elektrik ve su kesintilerinin devam etmesi bölge halkının kafasında soru işaretleri doğurdu. 1 Temmuz tarihinde İzmir'in Menderes ilçesindeki Gümüldür bölgesinde yangın çıkmış, enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi. Öte yandan, Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik verilemedi. Bazı bölgelerde sorun düzeltilse de elektrik ve su kesintileri devam ediyor. Peki, İzmir’de Elektrik ve sular ne zaman gelecek? İşte elektrik ve su kesintileri yaşanacaklar bölgeler!

İZSU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MENDERES BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MENDERES TEKNİK AMİRLİĞİ

01.07.2017 saat 16:15 ile 02.07.2017 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 45 dakika su kesintisi olacaktır. (ATA, HÜRRİYET, GÖRECE CUMHURİYET, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK, ÇAKALTEPE)

ÖDEMİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01.07.2017 saat 17:30 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. (EĞRİDERE)

MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞIYAKA TEKNİK AMİRLİĞİ

02.07.2017 saat 06:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. (GÜMÜŞPALA)

YARIMADA BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEFERİHİSAR TEKNİK AMİRLİĞİ



01.07.2017 saat 20:00 ile 02.07.2017 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır. (GÜMÜLDÜR, ÖZDERE)

MENDERES BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MENDERES TEKNİK AMİRLİĞİ

01.07.2017 saat 20:55 ile 02.07.2017 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. (KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, GAZİPAŞA, GÖLCÜKLER)

TİRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

01.07.2017 saat 21:00 ile 02.07.2017 saat 19:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır. (AKMESCİT)

ÇEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME TEKNİK AMİRLİĞİ

01.07.2017 saat 23:50 ile 02.07.2017 saat 15:00 arasında yaklaşık 15 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. (ÇİFTLİK)

GEDİZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MENEMEN TEKNİK AMİRLİĞİ

02.07.2017 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. (YANIKKÖY, DOĞA, BELEN)

BERGAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

02.07.2017 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. (İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY)

MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA TEKNİK AMİRLİĞİ

02.07.2017 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. (ATATÜRK)

İZMİR’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İZMİR MENEMEN 02.07.2017 07:00 18:00 TEİAŞ ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ ONARIM ÇALIŞMASI ÇUKURKÖY, HAYKIRAN , HASANLAR , YANIKKÖY, DOĞAKÖY, BELEN KÖYÜ TAMAMI VE CİVARI

İZMİR ÇİĞLİ 02.07.2017 08:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI ESTUZ, SASALI MOBİLYA

İZMİR BUCA 02.07.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BAŞARI CADDESİ BİR BÖLÜMÜ-164-162-167-168-47-51-48-179-170 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR GAZİEMİR 02.07.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATIF BEY MAHALLESİ , EVKA-7 YOLU , EVKA 7 ORMAN YOLU , UZUNDERE YOLU ÜZERİ VE ÇEVRE SOKAKLAR KISMEN

İZMİR GAZİEMİR 02.07.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI UZUNDERE MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, ORMAN YOLU , EVKA 7 YOLU , 3962 , 3962 / 15 , 16 , 30 , 31 , 3966 , 3966 / 2 , 3 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR KONAK 02.07.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KADEM İSHAK TAŞ KIRMA TES., ATAK İNŞAAT , ZİYA KAYA DEPO TESİSLERİ , ÖZMÜŞ GERİ DÖNÜŞÜM, GIYASETTİN TOKSÖZ TARIMSAL SULAMA, YAŞAR TANRIVERDİ , 3968, 3968/11 SOKAKLAR, İZM.B.Ş.B. KATI ATIK DEĞ.KOMP. FAB., TIRAZLIKÖYÜ VE CİVARLARI

İZMİR KARABAĞLAR 02.07.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ZAFERTEPE, UZUNDERE MAHALLELERİ, 531, 3965, 3965/1, 3965/2, 3966, 3966/2, 3966/3, 3966/5, 3967, 3968, 3968/ 1-3-5-6 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR KARABAĞLAR 02.07.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4033-4058-4059-4060-4154-4155-4158-4159-4161-4185 SOKAKLAR VE CİVARIİZMİR KARABAĞLAR 02.07.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 5806-5806/3-5810-5811-5812-5812/1-5813-5815-5816 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR KONAK 02.07.2017 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 1202/1-1345-1443 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR KONAK 02.07.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI H.RIFAT PAŞA, Ş.NİHAT BEY CADDELERİ, 257-266-269-281-282 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR ÖDEMİŞ 02.07.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI UMURBEY MAHALLESİ, SANAYİ SİTESİ, 32 SOKAK VE CİVARIİZMİR KEMALPAŞA 02.07.2017 09:30 15:00 TESİS ÇALIŞMASI BAĞYURDU, ATATÜRK MAHALLESİ, İSMAİL ULUSAN, BAĞYURDU İZMİR, FEVZİ ÇAKMAK, İSMET İNÖNÜ CADDELERİ VE CİVARI

İZMİR ÖDEMİŞ 02.07.2017 10:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK , TALATPAŞA, NAMIKKEMAL CADDELERİ KISMEN

İZMİR ÇİĞLİ 02.07.2017 10:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI KİNG DIŞ TİCARET, CANER GIDA , CENGİZ DEHMEN DEPO TESİSİ, BERKİ CAM (TOLKAR MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.), SASALYA MOBİLYA, (MUTSAN MUTFAK SN) , TÜRKSOY GIDA (SOYA UNU GIDA KATKI MAD.ÜRT. PAZ.) , ATILIM METAL

İZMİR KEMALPAŞA 02.07.2017 12:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ANATOLİA FİŞEK SANAYİ, ERGÜLTEKS , PAK-İŞ AMBALAJ