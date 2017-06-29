Elektriğe zam gelecek mi: Karar açıklandı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu( EPDK ), yaz ayları için merakla beklenen zam açıklamasını yaptı. Tüketicinin "Elektriğe zaman gelecek mi?" sorusunu cevaplayan EPDK, 3 ay boyunca elektriğe zam yapılmayacağını açıladı.

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