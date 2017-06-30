Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 42°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100092
ALTIN
141.022
DOLAR
3.5271
STERLIN
4.5935
EURO
4.0288
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Elektriğe kavuşacak Hesna nine çocuklar gibi mutlu

Eskişehir’de 50 yıldır elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna nine, elektriğe kavuşmaya artık gün saymaya başladı. Çalışmalar sona yaklaştıkça Hesna ninenin çocuklar gibi heyecanı gözlerine yansıyor

Elektriğe kavuşacak Hesna nine çocuklar gibi mutlu

Eskişehir’de 50 yıldır elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna nine, elektriğe kavuşmaya artık gün saymaya başladı. Çalışmalar sona yaklaştıkça Hesna ninenin çocuklar gibi heyecanı gözlerine yansıyor

30 Haziran 2017 Cuma 12:46
Elektriğe kavuşacak Hesna nine çocuklar gibi mutlu
banner404

HESNA Usu, onlarca yıldır oturduğu evinde hiç elektrik kullanmadı. Elektrik için başvuru yaptı ancak maddi nedenlerden dolayı bir türlü hayal ettiği televizyon ve buzdolabına kavuşamadı. Yıllarca sabretti. Elektriksiz hayatın çoğu zaman zahmetine katlandı. Yiyecekleri sıcaktan koktu.
Televizyonda Kuran-ı Kerim’in okunması izlemek dinlemek istediği halde uzun yıllar içinde bir ukte olarak kaldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında 91 yaşındaki Hesna ninenin sesini yetkililer duydu. Sadece yetkililerle de kalmadı. Çok sayıda vatandaş nineyi ziyaret etti. İhtiyaçlarını sordu. Ancak Hesna Nine’nin tek isteği evinin ışığa kavuşmasıydı. Başlatılan çalışmaların sonuna gelindi. Elektrik direklerin dikilmesi için kazı çalışmaları başladı. Ardından direklerin dikilmesi ile sona gelinecek. Bu sırada bir hayırsever tarafından ise evin iç elektrik tesisatı döşenecek.
Elektriğe kavuşmaya gün sayan Hesna Usu, heyecanlandığını ifade ederek, “Çok sevindim yavrum. Allah hepinizden razı olsun. Elektrik gelince televizyonum buzdolabım, çamaşır makinası olur. Pislikten kurtulurum. Pişirdiğim yemek kokuyor. Onun için ilk önce buzdolabı alacağım. Yemeklerimi temiz temiz yerim. Sonra televizyon ve çamaşır makinası. Tüm isteğim bu. Çok şükür bugüne. Burada 50 sene oldu karanlıkta oturuyorum. Çok seviniyorum. Burada ben temelime bağlıyım. Ben ölene kadar elektriği istiyorum. Ölümü ışığın içinden istiyorum” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hesna NineEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çığlıkları duyanlar hemen denize atladı
Çığlıkları duyanlar hemen denize atladı
FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı
FETÖ'nün firari adliye imamı 508 gün sonra yakalandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals