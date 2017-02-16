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El Bab'tan sonraki hedefi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, Türkiye'nin El Bab'tan sonraki önceliğinin Münbiç ve Rakka olduğunu söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı'nın yarın Türkiye'ye geleceğini açıklayan Işık, Rakka operasyonuyla ilgili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşeceklerini aktardı.

El Bab'tan sonraki hedefi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, Türkiye'nin El Bab'tan sonraki önceliğinin Münbiç ve Rakka olduğunu söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı'nın yarın Türkiye'ye geleceğini açıklayan Işık, Rakka operasyonuyla ilgili Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşeceklerini aktardı.

16 Şubat 2017 Perşembe 14:08
El Bab'tan sonraki hedefi açıkladı
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İŞTE Işık’ın sözlerinden satır başları: ABD’nin NATO’ya bakışında önemli bir değişikliğin olmadığını ABD savunma bakanını dünkü ifadelerinden öğrenmiş olduk. Ege’deki NATO faaliyetinin sonlandırılmasıyla ilgili Türkiye olarak görüşümüzü ifade ettik.
Bir diğer önemli konu Karadeniz’deki NATO görünürlüğünün artması. Bizim buna prensip olarak ‘evet’ dediğimizi biliyorsunuz. Tüm çalışmaların Montrö’nün ruhuna ve lafzına uygun yapılması gerekiyor. Rusya’yı provoke edecek bir tarzda değil bölgede istikrarı artırarak ancak caydırıcılığı artıran bir anlayışla yapılması gerektiğini ifade ettik.
EL BAB’DA SON DURUM NEDİR? SONRASINDA OPERASYON NASIL OLACAK?
El Bab şu anda tümüyle kuşatılmış durumda. İçeride ciddi bir temizlik yapılıyor. DEAŞ’tan tamamen temizlenmesi için yoğun bir faaliyet var. Bu temizlik bittikten sonra El Bab’ın hayatın normale dönesi bekleniyor.
"ÖNCELİĞİMİZ MÜNBİÇ VE RAKKA"
El Bab’dan sonra ümit ederiz El Bab operasyonu bitene kadar Münbiç’ten PYD unsurlarının çekilmiş olması. El Bab operasyonundan sonra iki önceliğimiz olacak birisi Münbiç diğeri Rakka. Münbiç'te PKK PYD varlığını asla kabul edemeyiz.
"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"
Rakka operasyonunu yanlış aktörlerle yapılamamış Türkiye’nin önceliği Türkiye bir terör örgütüne karşı başka terör örgütlerinin kullanılmasını tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Eğer Rakka operasyonunu kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey Rakka operasyonunu PKK PYD unsurlarıyla değil bölgede bulunan Arap unsurlarla bölgeden insanlar yapmaktır. Bu konuda Türkiye olarak desteği vermeye hazırız.
"YARIN ABD GENELKURMAY BAŞKANI GELİYOR"
Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’de olacak ve Genelkurmay başkanımızla görüşecek. Rakka operasyonunu birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirilecek. Benim gördüğüm ABD bu konuda kesin kararını vermiş değil. Önümüzdeki günler ABD’nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır.
"PKK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLDU"
PKK ile ilgili önemli bir görüşme oldu. James Mattis PKK’ya karşı daha fazla destek vereceklerini söyledi.
FETÖ’YLE MÜCADELE
Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuş bir yapının ABD’de bulunmasını benimsemediklerini söylüyorlar. Ama yargı kararı olduğunu ifade ediyorlar. Ancak Obama’yla aynı duruşta olmadıklarını söyleyebilirim. PYD konusunda da Obama yönetimiyle aynı duruşta olmadıklarını daha esnek olduklarını görüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
El BabABDNATO
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