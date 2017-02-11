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El Bab - Tadif kavşağı tutuldu

Terör örgütü DAEŞ’in El Bab’tan sonra ikinci direniş noktasını oluşturacağı değerlendirilen yakın mesafesindeki Tadif ile arasındaki en önemli ulaşım noktası olan kavşak, Türk birliklerinin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurları tarafından tutuldu

El Bab - Tadif kavşağı tutuldu

Terör örgütü DAEŞ’in El Bab’tan sonra ikinci direniş noktasını oluşturacağı değerlendirilen yakın mesafesindeki Tadif ile arasındaki en önemli ulaşım noktası olan kavşak, Türk birliklerinin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurları tarafından tutuldu

11 Şubat 2017 Cumartesi 23:56
El Bab - Tadif kavşağı tutuldu
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ANCAK Rusya desteğindeki rejim güçlerinin Tadif’e yönelik saldırılarının ardından Fırat Kalkanı Harekatı’nın geçici sınır noktasına doğru ilerlemeleri bölgede yeni bir sinir harbi atmosferine neden oldu.Tadif kavşağının tutulması, hem terör örgütü DAEŞ’in kaçış hattının kesilmesi hem de rejim güçlerinin Tadif’in ele geçirilmesinden sonra El  Bab’a yönelecek muhtemel saldırısına karşı bir önlem olarak algılandı.
 
TSK VURDU ESAD GÜÇLERİ FIRSATI BEKLEDİ
 
Resmi bilgilere göre; Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugüne kadar DAEŞ mensubu 2 bin 705, PKK/PYD mensubu 344 terörist etkisiz hale getirildi.
 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtında, dün 172. gün geride kaldı. El Bab harekatı ise 9 Aralık 2016’da başladı. İki ay boyunca sabırla sürdürülen harekat çerçevesinde El Bab’ın batı, kuzey ve doğusundaki yerleşim birimleri ele geçirildi. Bu hafta içinde Kabbasin ve Bzagah’ta da denetim sağlandı. 
Hastane tepesinin ele geçirilmesinin ardından El Bab içinde operasyonlar başlatıldı.
 DAEŞ’in El Bab’ta kıskaca alındığı bir süreçte rejim güçlerinin güneyden El Bab’ın bitişiğindeki Tadif’e yönelik saldırıları dikkat çekti.  
Farklı kaynaklardan yansıyan bilgilere göre, TSK desteğindeki ÖSO birlikleri El Bab -  Tadif kavşağını ele geçirdi.
 Böylece Münbiç – Halep karayolunun en kritik noktası da tutulmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü DAEŞEl Bab - Tadif KavşağıTadifFırat Kalkanı Harekâtı
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