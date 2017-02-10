banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88967
ALTIN
144.767
DOLAR
3.6739
STERLIN
4.5933
EURO
3.9097
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!
WhatsApp bundan sonra çok daha...

El Bab şehitleri için Araştırma Komisyonu

CHP’li Metin Lütfi Baydar, Suriye’de şehit olan askerlerimizle ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na başvurdu

El Bab şehitleri için Araştırma Komisyonu

CHP’li Metin Lütfi Baydar, Suriye’de şehit olan askerlerimizle ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na başvurdu

10 Şubat 2017 Cuma 12:55
El Bab şehitleri için Araştırma Komisyonu
banner404

CHP Aydın Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Prof .Dr. Metin Lütfi Baydar, önümüzdeki süreçte de şehit haberlerinin gelmemesi, mevcut hükümetin izlediği yanlış dış politikanın bir an önce düzeltilmesi, verdiğimiz 64 şehidimizin sorumlularının kimler olduğunun tüm yönleriyle incelenip tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması istemiyle TBMM Başkanlığı'na başvurdu.
Metin Lütfi Baydar'ın, TBMM Araştırma Komisyonu Kurulmasını talep ettiği önergede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel güç olma hayaline kapılarak, mezhepçi bir politikayı, Türkiye'nin dış politikasının temel referansı haline getirdiğini, “Kardeşim Esad'tan” “zalim Esed'e uzanan bir süreci doğduğunu belirtti. Baydar, “Gelinen aşamada ise ‘Esed gidecekken', ‘Esad'lı Suriye'ye evet' politikasına geçildiğini öne sürdü. Baydar önergesinin gerekçesini şöyle açıkladı:
Efelenmeler tuzla-buz oldu
“Moskova'da gerçekleşen üçlü zirveyle birlikte AKP'nin bu zamana kadar dış politikada yaptığı tüm efelenmeler tuzla buz olmuş ve gerçekleşen bu zirveyle AKP, bütün iddialarını geri almıştır. Bu durum AKP Hükümetinin Suriye politikası başta olmak üzere tüm dış politikada iflasının göstergesidir. Sadece bununla da kalınmamış; AKP Hükümeti'nin vizyonsuz dış politika hamleleri, ülkemizi dünyada komik ve vasıfsız bir pozisyona sokmuştur. Ülkemiz bunu asla hak etmemiştir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat kalkanı Harekatı'nın 170. gününde 64 şehidimiz toprağa verilmiştir. Daha ne kadar şehit vereceğimizi de kimse bilmemektedir. Bu acı sonuç şüphesiz ki şehit cenazelerine katılmaktan başka bir şey yapmayan AKP Hükümetinin dış politikadaki beceriksizliğinden kaynaklanmıştır. Verilen şehitlerimizin hesabını birileri vermek zorundadır.
Tüm yönleriyle araştırılmalı
Yetki ile sorumluluk birbirinden ayrılamaz bir bütündür ve birbirini tamamlayan iki unsurdur. Sorumluluk, bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı iş için hesap vermek durumudur. Önümüzdeki süreçte yüreklerimizi yakan şehit haberlerinin gelmemesi, mevcut hükümetin izlediği yanlış dış politikanın bir an önce düzeltilmesi, verdiğimiz 64 şehidimizin sorumlularının kimler olduğunun tüm yönleriyle incelenip tespit edilmeli.”

banner355
Anahtar Kelimeler:
El BabşehitlAraştırma KomisyonuMetin Lütfi Baydar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan referandum onayı... Referandum ne zaman?
Son dakika: Erdoğan'dan referandum onayı... Referandum ne zaman?
Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar
Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi
Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals