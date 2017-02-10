El Bab şehitleri için Araştırma Komisyonu

CHP Aydın Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Prof .Dr. Metin Lütfi Baydar, önümüzdeki süreçte de şehit haberlerinin gelmemesi, mevcut hükümetin izlediği yanlış dış politikanın bir an önce düzeltilmesi, verdiğimiz 64 şehidimizin sorumlularının kimler olduğunun tüm yönleriyle incelenip tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması istemiyle TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

Metin Lütfi Baydar'ın, TBMM Araştırma Komisyonu Kurulmasını talep ettiği önergede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel güç olma hayaline kapılarak, mezhepçi bir politikayı, Türkiye'nin dış politikasının temel referansı haline getirdiğini, “Kardeşim Esad'tan” “zalim Esed'e uzanan bir süreci doğduğunu belirtti. Baydar, “Gelinen aşamada ise ‘Esed gidecekken', ‘Esad'lı Suriye'ye evet' politikasına geçildiğini öne sürdü. Baydar önergesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

Efelenmeler tuzla-buz oldu

“Moskova'da gerçekleşen üçlü zirveyle birlikte AKP'nin bu zamana kadar dış politikada yaptığı tüm efelenmeler tuzla buz olmuş ve gerçekleşen bu zirveyle AKP, bütün iddialarını geri almıştır. Bu durum AKP Hükümetinin Suriye politikası başta olmak üzere tüm dış politikada iflasının göstergesidir. Sadece bununla da kalınmamış; AKP Hükümeti'nin vizyonsuz dış politika hamleleri, ülkemizi dünyada komik ve vasıfsız bir pozisyona sokmuştur. Ülkemiz bunu asla hak etmemiştir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat kalkanı Harekatı'nın 170. gününde 64 şehidimiz toprağa verilmiştir. Daha ne kadar şehit vereceğimizi de kimse bilmemektedir. Bu acı sonuç şüphesiz ki şehit cenazelerine katılmaktan başka bir şey yapmayan AKP Hükümetinin dış politikadaki beceriksizliğinden kaynaklanmıştır. Verilen şehitlerimizin hesabını birileri vermek zorundadır.

Tüm yönleriyle araştırılmalı

Yetki ile sorumluluk birbirinden ayrılamaz bir bütündür ve birbirini tamamlayan iki unsurdur. Sorumluluk, bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı iş için hesap vermek durumudur. Önümüzdeki süreçte yüreklerimizi yakan şehit haberlerinin gelmemesi, mevcut hükümetin izlediği yanlış dış politikanın bir an önce düzeltilmesi, verdiğimiz 64 şehidimizin sorumlularının kimler olduğunun tüm yönleriyle incelenip tespit edilmeli.”