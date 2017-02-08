banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
147.786
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6478
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

El Bab şehidinin babası hakkında şok bilgi

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine ateş düştü. Uslu'nun polis memuru olan babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi

El Bab şehidinin babası hakkında şok bilgi

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine ateş düştü. Uslu'nun polis memuru olan babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi

08 Şubat 2017 Çarşamba 21:22
El Bab şehidinin babası hakkında şok bilgi
banner404

EL Bab şehidi Mahmut Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'ndeki evine ateş düştü. Aileye acı haberin verilmesinin ardından şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Askerlerin acılı haberi vermesinin ardından şehidin annesi Mürşide Uslu gözyaşlarına boğuldu. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eve gelerek, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin eniştesi Veysel Oğuz ise Altınok Öz'e sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Mahmut Uslu'nun bekar olduğu ve annesi ile yaşadığı öğrenildi. Şehidin polis memuru olan babası Ali Uslu'nun 25 yıl önce bir silahlı saldırıda şehit edildiği öğrenildi.  

banner355
Anahtar Kelimeler:
El BabUzman Çavuş Mahmut Uslu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bir kanun çıksa CHP AYM'nin kapısında'
'Bir kanun çıksa CHP AYM'nin kapısında'
Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş gelişme
Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş gelişme
El Bab'da şehit sayısı yükseldi
El Bab'da şehit sayısı yükseldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals