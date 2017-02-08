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El Bab şehidi 3 ay önce evlenmiş

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'ta sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün DEAŞ teröristleriyle çıkan çatışmada silah arkadaşı Yahya Efiloğlu ile birlikte şehit olan uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği ve 3 gün önce de izinden dönüp birliğine katıldığı ortaya çıktı.

El Bab şehidi 3 ay önce evlenmiş

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'ta sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün DEAŞ teröristleriyle çıkan çatışmada silah arkadaşı Yahya Efiloğlu ile birlikte şehit olan uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği ve 3 gün önce de izinden dönüp birliğine katıldığı ortaya çıktı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:27
El Bab şehidi 3 ay önce evlenmiş
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UZMAN Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit olduğu haberini, bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer verdi. 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlenen Gökhan Kılıç'ın şehit olduğunu duyan babası Mehmet ile annesi Fadime Kılıç fenalık geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ile baba gözyaşlarına boğuldu. Evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Yıllık izinde olduğu ve 3 gün önce birliğine katılıp El Bab'a gittiği kaydedilen Gökhan Kılıç'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BugünşehitEl BabAdanaSağlıkYüreğirTürk Silahlı Kuvvetleri
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