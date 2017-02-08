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El Bab'da şehit sayısı yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit sayısının yükseldiğini açıkladı

El Bab'da şehit sayısı yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit sayısının yükseldiğini açıkladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 20:28
El Bab'da şehit sayısı yükseldi
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TSK’DAN yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 öğleden sonra DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuştur (EYP patlaması sonucu). Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi. 

Öte yandan, dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Karargahı Komuta Harekat Merkezinde bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın fotoğrafları paylaşıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriFırat Kalkanı HarekâtıDEAŞ Terör örgütü
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