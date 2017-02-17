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El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

17 Şubat 2017 Cuma 17:31
El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeFırat Kalkanı HarekâtıÖSOKilis Devlet HastanesiTSKEl Bab
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