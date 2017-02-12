Eğitimini tamamlayan subay adayları yemin etti

İZMİR'DE dört haftalık intibak eğitimini tamamlayan 4'ü kadın, 436 subay adayı için yemin töreni düzenlendi.

Foça ilçesindeki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 398'i jandarma, 38'i sahil güvenlik subay adayı öğrenci, ant içti.

Yemin eden subay adaylarından Bilgehan Ceylan, törende yaptığı konuşmada, 436 arkadaşıyla subay olmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını belirterek, "Dört hafta önce kapısında girdiğimiz bu kutsal ocakta, komutanlarımızın gece gündüz büyük azim ve gayretleriyle birlik ve beraberlik duygusunu öğrenip, adeta çelikten bir yumruk olan jandarma ve sahil güvenlik personeli olarak halka hizmeti, mesleğimizin gereklerini ve önemini kavradık." dedi.

Kendilerine emanet edilen Vatan ve milletin namusları ve şerefleri gibi koruyacaklarını bildiren Ceylan, "Bizler Çanakkale, Sakarya ve Kocatepe'ye gidenleri izindeyiz. Artık görev sırası bizde sakın üzülmeyin. Bizler Anadolu'nun evlatları olarak sadece sizin değil, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın evladıyız. Bunda sonra sadece toprak parçası değil, kimliğimiz, kişiliğimiz ve ruhumuz olacaktır." ifadesini kullandı.

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar da konuşmasında, yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atan subay adaylarının gerektiğinde canlarını vatan, millet ve cumhuriyet için seve seve feda edeceklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sonsuza kadar vatan dediğimiz bu topraklar, güncel ve bölgesel gelişmelerle birlikte bugün dahil kan ve gözyaşıyla yoğrulmakta olan çok zorlu ancak önemli bir coğrafyanın merkezinde yer almaktadır. Yüce ulusumuzun bu coğrafyada huzur içinde yaşaması, emniyet ve asayişinin sağlanması için modern, etkin ve caydırıcı kolluk kuvvetlerine sahip olması zorunludur. Bu da ancak çok iyi eğitilmiş insan gücüyle mümkündür."

Okyar, öz güvenini ve savaşçı ruhu kazanmış en iyi personelin yetişmesi için sürekli çalıştıklarını vurgulayarak, "Dünya jandarmaları arasında en kapsamlı ve en modern eğitim tesislerine sahip Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak, bizlere emanet edilen geleceğin jandarmalarını en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Bugün yemin eden adayların gelecekte ülkesine, vatan, millet ve insan sevgisiyle dopdolu hizmet edecekleri subay olacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

- Aileleri "gururla" izledi

Konuşmaların ardından Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğretmen ve kursiyerleri yakın dövüş teknikleri, perde kule inişi gösterileri yaptı. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.

Gösterilerinin ardından eğitimlerini tamamlayan askerler tören geçişi yaptı.

Tören geçişinin ardından aileler, subay adayı çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.

- Kadın subaylar: "Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz"

Yemin eden kadın subay adaylarından Öznur Aşıcı, 436 subay adayı arasında yer alan 4 kadından biri olduğunu vurgulayarak, "Şu anda onurluyuz, gururluyuz. Bir aylık eğitimi tamamladık, 7 haftalık bir eğitimimiz daha var. Mutluyuz, ailelerimiz de bugün bu mutluluğumuza eşlik ediyor. 4 bayanız ama hiç zorluk çekmedik. Tüm zorluklara da sabrederek, emek vererek katlandık. Herhangi bir konuda hiçbir erkekten geri kalmayarak eğitimimizi tamamladık." dedi.

Subay adayı Tuğçe Öğülener de ailesine bu gururu yaşattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Eğitimlerde bizi zorlayan bir şey olmadı. Erkeklerle eşit davranıldı, aynı eğitimi gördük. Vatan millet ve deniz sevdası için buradayız. Subay adaylarıyız. Havada karada ve denizde vatani borcumuzu ödeyeceğiz." idiye konuştu.

Törenden sonra ailesiyle hasret gideren Recep Çelik de 4 haftalık eğitimde en çok 6 aylık yeğeni Eylül'ü özlediğini ifade etti.

Bu arada, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na gelen subay adayı yakınları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı zırhlı araçlarla, silah ve tesisatların yer aldığı sergi açıldı.

Vatandaşlar, zırhlı araçlar Kobra ve Kirpi ile milli keskin nişancı tüfeği Bora-12'ye yoğun ilgi gösterdi.

