Eğitim bilgilerini güncellemek için son gün

LİSANS Yerleştirme Sınavları ( LYS) yerleştirme puanları 11 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar o gün okul notlarının eklenmesiyle hem Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) hem de LYS yerleştirme puanları ile başarı sıralarını da öğrenecek. Tercih işlemlerinde de işte bu sonuçları kullanacak. Ancak bunun için eğitim bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Bunun için de süre bu akşam saat 16.00’da son bulacak.



ÖSYM, ADAYLARI UYARDI



ÖSYM yaptığı açıklamada 2017- YGS/LYS adaylarına eğitim bilgisi uyarısı yaptı. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2017-ÖSYS’ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) bulunan, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri istedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre ÖSYM, adayların eğitim bilgilerini seçerek en geç bugün saat 16.00’ya kadar onaylamalarını istedi.



EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENECEK?



Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları liselerle görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirecek. Bu düzeltme işlemi sonrasında da güncellemelerini yapacak. Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerek.



ONAYLAMAZSANIZ NE OLACAK?



Bunu yapmadığınız takdirde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) işlemlerinin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak.