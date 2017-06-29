Ege Denizi'nde korkutan deprem

EGE Denizi'nin Karaburun açıklarında saat 09.12'de deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3,6 olarak ölçüldü.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:12'de merkez üssü Ege Denizi'nde Karaburun açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.
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