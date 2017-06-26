Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 08.54 sıralarında yerin 13.3 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı