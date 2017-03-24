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Ege açıklarında bot battı

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen göçmen faciasında, ilk belirlemelere göre, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 3 göçmenin kayıp olduğu, 7 göçmenin ise sağ olarak kurtulduğu öğrenildi

Ege açıklarında bot battı

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen göçmen faciasında, ilk belirlemelere göre, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 3 göçmenin kayıp olduğu, 7 göçmenin ise sağ olarak kurtulduğu öğrenildi

24 Mart 2017 Cuma 15:25
Ege açıklarında bot battı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollarla 5 kişi kapasiteli lastik bir botla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan ve aralarında 5 çocuğun da bulunduğu Suriyeli göçmenleri taşıyan lastik bot Kuşadası’na bağlı Davutlar açıklarında battı.
12 mülteci hayatını kaybetti

Göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler hemen havadan ve denizden arama kurtarma çalışmasına başlarken, polis ve sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti. Helikopter ve botlarla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 7 Suriyeli göçmen sağ olarak kurtarılırken, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 12 mülteci ise hayatını kaybetti, kayıp olan 3 Suriyeli mültecinin ise aranmasına devem ediliyor. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 7 mülteci ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedavi altına alındı. 

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Son Güncelleme: 24.03.2017 16:55
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