Efsane futbolcu Can Bartu'dan iyi haber geldi

EFSANE futbolcu Can Bartu, nefes alma problemi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bartu, hemen yoğun bakıma alındı.

KORKULAN OLMADI

Fenerbahçe Kulübünün ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kronik bronşit (solunum yetmezliği) şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı.

Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale hastanesine sabah saat 8.00 sularında gelen 81 yaşındaki Can Bartu'nun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akciğerinde su toplanması olan ve gözlem altında tutulan Can Bartu'ya, nefes alışını kolaylaştırma amacıyla tedavi uygulandığı bildirildi.

Bartu, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Can Bartu'yu hastanede ziyaret ederek, Bartu'nun durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

CAN BARTU KİMDİR?

31 Ocak 1936'da doğan Can Bartu'nun ismi Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazıldı. Bartu, milli Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.

AVRUPA KUPALARI'NDA FİNAL OYNAYAN İLK TÜRK OYUNCU

Bartu, spora, Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol milli takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla Fenerbahçe’de futbol oynamaya başladı. Fenerbahçe ve milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961’de, İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Bartu, 1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı. Bartu, 1962’de Venezia'da 1964’de de Lazio’da forma giydi. İtalya’da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967’de, Türkiye’ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe’de forma giyen futbolcu, 1969’da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jubileyi ölümsüzleştirdi.

1955 – 1961 seneleri arasında Fenerbahçe’de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958’de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, kendi takım arkadaşından gol yedi. 1970 yılında futbolu bırakan Bartu daha sonra çeşitli gazetelerde ve televizyonlarda yorumcu olarak çalıştı. Bartu , Fenerbahçe TV'de yorumculuk yapıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinden Bartu için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı...