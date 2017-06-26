Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
139.892
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4523
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

Konya’da balkonda oturup sigara içen 27 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre duvarda çiviye asılı olan av tüfeğinin yere düşüp ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı

Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

Konya’da balkonda oturup sigara içen 27 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre duvarda çiviye asılı olan av tüfeğinin yere düşüp ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı

26 Haziran 2017 Pazartesi 17:25
Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu
banner404

OLAY, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16428 Sokaktaki iki katlı evin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Esra Dağ, sigara içmek için çıktığı evinin önündeki balkonda otururken, kapının girişinde duvarda çiviye asılı olan av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Boynundan vurularak ağır yaralanan Esra Dağ, silah sesini duyan üst kattaki akrabaları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Ambulansa haber verildikten sonra akrabaları tarafından özel bir araçla hastaneye götürülen Esra Dağ, yolda karşılaştıkları ambulansa nakledildikten sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından evde incelemelerde bulunan polis, ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeğine el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Konya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan, kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
Bakan, kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
Türkiye Ünlüler takımı ART-İST yurda döndü
Türkiye Ünlüler takımı ART-İST yurda döndü
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals