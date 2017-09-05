Durakta bekleyen kadını kene ısırdı

ADANA'DA durakta beklerken kenenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, sağlık görevlisi eşi Cumali Tekin'i iş yerinde ziyaret eden Zuhal Tekin (42), daha sonra eve gitmek için durağa geçti. Tekin, toplu taşıma aracı beklerken duvara yaslandı. Dolmuşa binen Tekin, bir süre sonra sırtında yanma hissetti. Evine geldikten sonra sırtındaki yanma hissi arttı. Yanan yere elin uzatan Tekin, sırtında bir cisim olduğunu fark edip yaradan dolayı oluşan kabuk zannedip çıkardı. Ancak kabuk sandığı şeyin hareket ettiğini görünce bir sağlık kuruluşunda çalışan komşusuna gösterdi. Komşusu bunun kene olduğunu belirterek hemen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.

Zuhal Tekin ambulans ile Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kadının sırtında kalan kenenin diğer parçası da çıkarıldı. Kene ise incelemeye alındı.

Bu arada Tekin'e Kırım Kongo Kanamalı Ateş'e yakalanmaması için 5 iğne yapıldı. Daha sonra Tekin, hastanede kalmak istemediğini söyledi. Doktorlar ise hastanın kendi isteğiyle hastaneden ayrılmasını kabul edip, mide bulantısı, kaşıntı olması durumunda hemen hastaneye gelmesi gerektiğini bildirdi. Tekin evine gitti ancak akşam mide bulantısı ve kaşıntı başlayınca tekrar hastaneye kaldırıldı.

"ÖLMEK İSTEMEDİM"

Zuhal Tekin, dolmuşa bindikten sonra sırtında biri sigara söndürmüş gibi bir yanma hissettiğini belirterek, "Hatta şoföre bile benim buram yandı dedim. Eve geldim arkam kaşınıyordu yara zannettim kabuk bağlamış olabileceğini düşündüm. Daha onu çıkartırken elime aldım hemen yürümeye başladı. Büyük oğlum vardı yanımda ona söyledim komşumuza söyledik o da görevden gelmişti hemen uyandırdık. Elimde yürüyen şeyin kene olduğunu söyleyip hemen hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Zaten bütün vücudumu kaşıntı tuttu hastaneye gittik. Hastanede gözetim altına aldılar 5 tane iğne yaptılar. Ondan sonra kalan bir parça vardı onu çıkardılar. Orayı tekrar ilaçlayıp tetanos iğnesi yaptılar" dedi.

Tekin, vücudunda kene olduğunu öğrenince korktuğunu belirterek, "Ölmek istemedim korktum ilk defa hayatımda böyle bir şey başıma geldi, ilk defa keneyi gördüm. Kocam var çocuklarım var ölmek istemedim" diye konuştu.