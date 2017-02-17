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Dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Hollandalı sanatçı ve 1955 yılından bu yana 80 milyondan fazla satılan çok sevilen karikatür tavşan Miffy'e hayat veren yazar Dick Bruna 89 yaşında hayata gözlerini yumdu

Dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Hollandalı sanatçı ve 1955 yılından bu yana 80 milyondan fazla satılan çok sevilen karikatür tavşan Miffy'e hayat veren yazar Dick Bruna 89 yaşında hayata gözlerini yumdu

17 Şubat 2017 Cuma 20:02
Dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti
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80 milyondan fazla satılan çok sevilen karikatür tavşan Miffy'e hayat veren Hollandalı sanatçı Dick Bruna 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini yayıncısı açıkladı.

Bruna, sahil kenarında bir tatildeyken henüz bebek olan oğlunu eğlendirmek için kocaman kulaklı turuncu kazaklı bir tavşan karakteri oluşturmuştu. O karakterin maceralarının yer aldığı 30 üzerinde kitap ise dünya çapında satıldı. 

929'da yayıncı bir ailenin içinde doğan Bruna, kariyerine Ian Fleming'in 'James Bond serisi' ve Georges Simenon'un 'Müfettiş Maigret' gibi kitap kapaklarının illüstratörü olarak başladı.

Hollanda'da Nijntje olarak bilinen Miffy, Asya'da büyük popülerliğe sahip olan ve dünyadaki öğle yemeklerini süsleyen bilinen en iyi eseri olmuştu. Böylelikle çocukların en sevdiği yazar haline geldi.  

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Anahtar Kelimeler:
HollandalıMiffyDick Bruna
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