Dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti

80 milyondan fazla satılan çok sevilen karikatür tavşan Miffy'e hayat veren Hollandalı sanatçı Dick Bruna 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini yayıncısı açıkladı.

Bruna, sahil kenarında bir tatildeyken henüz bebek olan oğlunu eğlendirmek için kocaman kulaklı turuncu kazaklı bir tavşan karakteri oluşturmuştu. O karakterin maceralarının yer aldığı 30 üzerinde kitap ise dünya çapında satıldı.

929'da yayıncı bir ailenin içinde doğan Bruna, kariyerine Ian Fleming'in 'James Bond serisi' ve Georges Simenon'un 'Müfettiş Maigret' gibi kitap kapaklarının illüstratörü olarak başladı.



Hollanda'da Nijntje olarak bilinen Miffy, Asya'da büyük popülerliğe sahip olan ve dünyadaki öğle yemeklerini süsleyen bilinen en iyi eseri olmuştu. Böylelikle çocukların en sevdiği yazar haline geldi.