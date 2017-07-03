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Dünyaca ünlü plajda böyle bir yaz yaşanmadı!

Antalya’da etkili olan sıcak hava yüzünden gündüz saatlerinde sahiller boş kalırken, akşam saatlerinde ise hınca hınç doluyor. Yer bulmakta güçlük çekilen dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Antalyalılar önce yakamoz eşliğinde yemek, ardından Akdeniz’in serin sularında deniz keyfi yapıyor

Dünyaca ünlü plajda böyle bir yaz yaşanmadı!

Antalya’da etkili olan sıcak hava yüzünden gündüz saatlerinde sahiller boş kalırken, akşam saatlerinde ise hınca hınç doluyor. Yer bulmakta güçlük çekilen dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Antalyalılar önce yakamoz eşliğinde yemek, ardından Akdeniz’in serin sularında deniz keyfi yapıyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
Dünyaca ünlü plajda böyle bir yaz yaşanmadı!
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SON 88 yılın en yüksek sıcaklığını yaşayan Antalya’da vatandaşlar denize gündüz yerine akşam girmeyi tercih ediyor. Haftasonu olmasına karşın aşırı 44 dereceyi bulan sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayan Antalyalılar, güneşin batmasının ardından soluğu sahillerde alıyor. Akşam 19.00’dan itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı plajına aileleriyle birlikte gelen binlerce vatandaş, yakamoz manzaralı akşam yemeklerini sahilde yiyor, ardından da serinlemek için denizin keyfini çıkartıyor. Denizde serinledikten sonra çakıl taşlar üzerinde uyku keyfi de yapan Antalyalılar, geç saatlere kadar sahillerde duruyor.

AKŞAM DENİZE GİRMEK AYRI KEYİF

İstanbul’dan tatil için Antalya’ya gelen Dolunay Muslu, ilk defa akşam deniz keyfi yaptığını belirterek, “Gündüz güneş çarpar korkusuyla akşam gelmek istedim. Akşam denize girmek ise ayrı bir keyif verdi. Yer bulmakta zorlandık gerçi ancak bu manzarada hem yemek hem deniz keyfi yaptığımız için oldukça şanslıyız” dedi.

'ELİMDE OLSA DENİZDE UYUYACAĞIM'

Antalya’nın yerlilerinden Sema Karataş ise, son 1 haftadır akşam saatlerinde Konyaaltı Plajı’na geldiklerini ve çocuklarının bu durumdan oldukça mutlu olduğunu ifade ederken, bir diğer vatandaş Halime Aytaç da, “Dışarı çıkmak istemiyorum, elimde olsa denizde uyuyacağım” diyerek, suyun oldukça güzel olduğunu dile getirdi. 

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