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Dünya Günü için ipuçları merak konusu oldu! - İşte Google'ın sürpriz Doodle

Önemli günlerde yaptığı Doodle ile dikkat çeken Google, Dünya Günü için ipuçlarını anasayfasına taşıdı. Bu sabah saatlerinden itibaren Google'ı ziyaret eden milyonlarca kullanıcı Dünya Günü için ipuçları sayfasını gördü. Bunun ardından ise merak konusu olan Dünya Günü için ipuçları bu başlık altında sizler için derledik. İşte Google'ın bugüne özel yaptığı doodle

Dünya Günü için ipuçları merak konusu oldu! - İşte Google'ın sürpriz Doodle

Önemli günlerde yaptığı Doodle ile dikkat çeken Google, Dünya Günü için ipuçlarını anasayfasına taşıdı. Bu sabah saatlerinden itibaren Google'ı ziyaret eden milyonlarca kullanıcı Dünya Günü için ipuçları sayfasını gördü. Bunun ardından ise merak konusu olan Dünya Günü için ipuçları bu başlık altında sizler için derledik. İşte Google'ın bugüne özel yaptığı doodle

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:12
Dünya Günü için ipuçları merak konusu oldu! - İşte Google'ın sürpriz Doodle
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DÜNYANIN en çok kullanıcısı bulunan uygulaması Google, önemli günler hazırladığı Doodle ile ziyaretçilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 22 Nisan Cumartesi sabahı Google'ı ziyaret eden milyonlarca kullanıcı Dünya Günü için ipuçları sayfası ile karşılaştılar. Kullanıcıların dikkatini çeken Dünya Günü için ipuçları neler? Google'ın tavsiyelerini bu başlık altında okuyucularımız için derledik. İşte Dünya Günü için ipuçları

DÜNYA GÜNÜ İÇİN İPUÇLARI NELER?

İşte Google tarafından hazırlana Dünya Günü Doodle'ı ve tavsiyeler.

1-Odadan çıkarken ışıkları söndürmeyi unutmayın.

2-Dışarı çıkın ve sokağınıza, mahallenize bir ağaç ekin.

3-Bir gün için de olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşlarınızla aynı aracı paylaşın.

4-Yemeklerinizde sebze meyveye ve yerli ürünlere ağırlık vererek emisyon ve atık oranınızı azaltabilirsiniz.

DÜNYA GÜNÜ KUTLAMALARI

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

2017 MUTLU DÜNYA GÜNÜ

Bugün, bizden önce nesiller boyu devam eden zengin, geniş Dünya'yı onurlandırıyor ve hayatı beslemeye ve merak uyandırmaya devam ediyor. Tahmini olarak 4.543 milyar yaşında olan Dünya, yaşamı barındırdığı bilinen Evrende hala bilinen tek nesne. Aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki en yoğun gezegendir ve dört karasal gezegenin en büyüğüdür. Bize sorarsanız, bu, hayranlıkla ilham dolu nitelikler listesi.

Bugünkü Doodle, kirlenmiş ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen bir Dünya hakkında bir rüya gören bir tilki hikayesini izliyor. Tilki bir şaşkınlıkla uyanır ve acilen Dünya'ya bakmak için küçük yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlar. Yol boyunca, tilki, çevreyi korumak ve beslemek arayışına katılmak için - kedi Momo ve Google Weather'in en sevdiği kurbağası da dahil olmak üzere - arkadaşlarını canlandırıyor.

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DÜNYA GÜNÜGoogleGOOGLE SÜRPRİZDoodle
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