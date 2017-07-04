Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.584
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6050
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Dün başlayan yangın sürüyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 150 hektar ormanlık alan yandı. Söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi

Dün başlayan yangın sürüyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 150 hektar ormanlık alan yandı. Söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi

04 Temmuz 2017 Salı 07:48
Dün başlayan yangın sürüyor
banner404

KABAAĞAÇ Mevkii’nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yaklaşık 150 hektarlık bir alanda etkili olan yangına yapılan müdahaleler sırasında 2 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtirken AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi telefonla arayarak bilgi verdi. Yaklaşık 150 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Tin, Tırkaz Mahallesi’ne gelerek vatandaşlarla da konuştu.Kapalı spor salonunda vatandaşlar için yer hazırlandığını belirten Tin, şöyle dedi:"Yiyecek ve barınaklar AFAD tarafından hazırlandı. Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 250 arkadaşımız yangını söndürmek için müdahale ediyor. Artık sabahı bekleyeceğiz. Uçak ve yangın söndürme helikopteriyle çalışma başlatılacak. Duamız o ki rüzgar çıkmasın ve hem Denizli tarafına hem de Babadağ Muğla tarafına alevler aşmasın. Bütün arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor."Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi de telefonla arayan Tin, yangın hakkında bilgi verdi. Bakan Zeybekci’nin telefonda, "Allah beterinden saklasın, Allah kolaylık versin. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle müdahaleye başlanır. İnşallah bu afetten Denizli’miz zarar görmeden kurtulur. Zarar gören tarım alanlarının hepsi telafi edilir. Cana zarar gelmesin. En az zararla Denizli inşallah bu afetten kurtulur. Bütün itfaiye ve orman ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dediği ifade edildi.Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının genel olarak kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle dışarıdan gelen arazözlerimizi belirli bir alana dizip soğutma çalışmalarını yapıp sabah hava araçlarımızla birlikte kesin bir netice alacağız. Şu an kontrol altına aldık ama gece olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DenizliSarayköyOrman YangınıDenizli Orman Bölge Müdürü Mustafa KorucuAK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Yine füze fırlattı! 37 dakikada 930 kilometre gitti...
Son dakika... Yine füze fırlattı! 37 dakikada 930 kilometre gitti...
En küçük daire 28.5 metrekare olacak
En küçük daire 28.5 metrekare olacak
Beren Saat ve Barış Arduç birlikte oynayacak!
Beren Saat ve Barış Arduç birlikte oynayacak!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals