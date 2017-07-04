Dün başlayan yangın sürüyor

KABAAĞAÇ Mevkii’nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yaklaşık 150 hektarlık bir alanda etkili olan yangına yapılan müdahaleler sırasında 2 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtirken AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi telefonla arayarak bilgi verdi. Yaklaşık 150 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Tin, Tırkaz Mahallesi’ne gelerek vatandaşlarla da konuştu.Kapalı spor salonunda vatandaşlar için yer hazırlandığını belirten Tin, şöyle dedi:"Yiyecek ve barınaklar AFAD tarafından hazırlandı. Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 250 arkadaşımız yangını söndürmek için müdahale ediyor. Artık sabahı bekleyeceğiz. Uçak ve yangın söndürme helikopteriyle çalışma başlatılacak. Duamız o ki rüzgar çıkmasın ve hem Denizli tarafına hem de Babadağ Muğla tarafına alevler aşmasın. Bütün arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor."Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi de telefonla arayan Tin, yangın hakkında bilgi verdi. Bakan Zeybekci’nin telefonda, "Allah beterinden saklasın, Allah kolaylık versin. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle müdahaleye başlanır. İnşallah bu afetten Denizli’miz zarar görmeden kurtulur. Zarar gören tarım alanlarının hepsi telafi edilir. Cana zarar gelmesin. En az zararla Denizli inşallah bu afetten kurtulur. Bütün itfaiye ve orman ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dediği ifade edildi.Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının genel olarak kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle dışarıdan gelen arazözlerimizi belirli bir alana dizip soğutma çalışmalarını yapıp sabah hava araçlarımızla birlikte kesin bir netice alacağız. Şu an kontrol altına aldık ama gece olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz" dedi.