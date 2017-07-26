'Drift' yaparken kaza yaptı, sinir krizi geçirip aracını yaktı!

KONYA'DA 21 yaşındaki Funda K., otomobille 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan genç kız, "Arabam gitti" diyerek sinir krizine girip, otomobilini yakmaya kalkıştı. Baygınlık geçiren genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP OTOMOBİLİN KOLTUKLARINI TUTUŞTURDU
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Funda K., yönetimindeki 42 BRT 75 plakalı otomobiliyle sokak içinde iddiaya göre 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 42 VK 470 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Funda K., sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
"ARABAM GİTTİ" DİYE AĞLAYARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ
Kendini yerlere atan ve 'Arabam gitti' diye ağlayan genç kız, polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç kız, baygınlık geçirmesinin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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