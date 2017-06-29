Dram üstüne dram

HAKKARİ’ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada bir özel harekat polisi yaralandı. Ağır yaraları olan 25 yaşındaki Muhammet Ali Mevlüt Dündar, müdahalelere rağmen şehit düştü.

Babası felçli

Karaman Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri, Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın şahadet haberini vermek için ailesinin oturduğu evine gitti. Ancak bu sırada felçli olduğu öğrenilen şehidin baba İdris Dündar’ın, aynı akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve eşi Şerife Dündar’ın da hastanede olduğu öğrenildi.

Hastanede söylediler

Bunun üzerine Karaman Devlet Hastanesi’ne giden İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, baba yoğun bakımda olduğu için Dündar’ın şahadet haberini hastanedeki annesi Şerife Dündar’a verdi. Haberini alan anne Şerife Dündar gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi ambulansla evine getirildi. Yeğeninin şehit haberini alınca fenalık geçiren amcası Sami Dündar da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan babasını ziyaret etmek için yarın Karaman’a izinli olarak gelmeye hazırlanan şehit polis Dündar’ın bekar olduğu ve 2’si kız 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Özel Harekatçı Dündar’ın Karaman’da yarın defnedilmesi bekleniyor.