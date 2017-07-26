Dolandırıcı ordusuna darbe

ADANA merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 9 il ve 6 ilçede yapılan operasyonda 36 sahte polis yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa illeri ile bu illere bağlı 6 ilçede kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çetenin olduğu belirlendi. Bu tespitin ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 25 Temmuz günü şafak vakti harekete geçti. 9 il ve 6 ilçede bin polis eş zamanlı olarak 50 adrese baskın yaptı. Polis baskınlarda 36 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar Adana'ya getirildi.Adana'ya getirilen zanlılar sorgulanmadan önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere otobüs ve midibüs ile adli tıp birimine götürüldü. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana polisi 5 ay önce 22 Şubat'ta da 15 ilde 100 adrese baskın yapıp 45 sahte polisi yakalamıştı. Bunlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmiş ve 19 zanlı tutuklanmıştı. Polis bu operasyonda vatandaşların milyonlarca lira dolandırılmasının önüne geçmişti.
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