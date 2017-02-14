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Doğan Medya Center önünde silah sesleri

Doğan Medya Center’ın Ankara’daki binası önünde havaya ateş açıldı

Doğan Medya Center önünde silah sesleri

Doğan Medya Center’ın Ankara’daki binası önünde havaya ateş açıldı

14 Şubat 2017 Salı 08:24
Doğan Medya Center önünde silah sesleri
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OLAY, gece saatlerinde Ankara Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Kemal Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Doğan Medya Center’in Ankara şubesi önünde, silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Bina çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede arama çalışması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, sadırıyla ilgili delileri topladı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇankayaDoğan Medya CenterSilah
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