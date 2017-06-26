Diyarbakır'daki askere bayram sürprizi

Jandarma Genel Komutanlığı nca, Ramazan Bayramı nedeniyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kemirharçe Üs Bölgesi'ndeki karakolda görevli Jandarma Komando Er Batuhan Temiz ile Bursa'da ikamet eden annesi Sabiha Temiz'in karakolda buluşma anı görüntüleri paylaşıldı.

JANDARMA Genel Komutanlığı, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde Kemirharçe Üs Bölgesi'ndeki karakolda vatani görevini yapan bir askeri, nöbet tuttuğu sırada annesiyle bir araya getirdi.

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