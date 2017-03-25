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Dışişleri’nden İsviçre’ye PKK uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin geçici Maslahatgüzarı’nı çağırarak, terör örgütü PKK yandaşlarının Bern’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan gösteri düzenlemesini protesto etti

Dışişleri’nden İsviçre’ye PKK uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin geçici Maslahatgüzarı’nı çağırarak, terör örgütü PKK yandaşlarının Bern’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan gösteri düzenlemesini protesto etti

25 Mart 2017 Cumartesi 22:59
Dışişleri’nden İsviçre’ye PKK uyarısı
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DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre’nin başkenti Bern’de bugün terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre’deki destekçileri tarafından düzenlenen gösteride açılan bir pankart ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatına kastedilmesi için alenen çağrıda bulunulduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şiddet ve teröre açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasının protesto edildiğini belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:“Söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınmasını istediğimiz İsviçre’nin Ankara’daki Geçici Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrılmak ve İsviçre makamları nezdinde de Bern Büyükelçiliğimizce girişimde bulunulmak suretiyle İsviçre tarafına bildirilmiştir. İsviçre federal ve yerel makamlarının bu aleni suç konusunda atacağı adli ve idari adımlar, Bakanlığımızca yakından takip edilecek olup bu konudaki girişimlerimiz sürdürülecektir.Teröre ve teröristlere destek mahiyetindeki bu kabul edilemez olayda, göstericilere ülkemizdeki referandumla ilgili propaganda imkanı da tanınmış olması ibret vericidir. Sayın Bakanımız da İsviçre Dışişleri Bakanını arayarak bu çirkin hadiseye tepkimizi dile getirmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIsviçrePKKBernCumhurbaşkanı ErdoğanProtesto
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