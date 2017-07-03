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Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bunun izahı yoktur

Ege Denizi’nde Türk bayraklı bir kuru yük gemisine, Yunan sahil güvenlik botları tarafından ateş açılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada "Bu olayın hiç bir izahı yoktur" ifadesi kullanıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bunun izahı yoktur

Ege Denizi’nde Türk bayraklı bir kuru yük gemisine, Yunan sahil güvenlik botları tarafından ateş açılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada "Bu olayın hiç bir izahı yoktur" ifadesi kullanıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:35
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bunun izahı yoktur
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EGE Denizi'nde ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine, Yunan sahil güvenlik botları tarafından ateş açılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz. Bu olayın hiç bir izahı yoktur" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbotun da bölgeye gönderildiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 20:47
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBunun Izahı YokturSert Tepki
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