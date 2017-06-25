Dışişleri Bakanlığı'ndan o faciaya başsağlığı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan’ın Bahavalpur şehrinde meydana gelen tanker kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından, Pakistan’ın Pencab eyaletinin Bahavalpur şehrinde meydana gelen tanker kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kaza sonucunda yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kaza sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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