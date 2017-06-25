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Dışişleri Bakanlığı'ndan Katar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, bazı Körfez ülkelerinin Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılmasına yönelik talepte bulunduklarına ilişkin basında çıkan haberlere ilişkin, "Bölge ülkelerindeki diğer yabancı askeri üsler veya unsurlar gibi bizim Katar’daki askeri mevcudiyetimiz de iki ülke arasında egemenlik yetkilerine dayanarak alınan bir karara dayanmaktadır" dedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Katar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, bazı Körfez ülkelerinin Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılmasına yönelik talepte bulunduklarına ilişkin basında çıkan haberlere ilişkin, "Bölge ülkelerindeki diğer yabancı askeri üsler veya unsurlar gibi bizim Katar’daki askeri mevcudiyetimiz de iki ülke arasında egemenlik yetkilerine dayanarak alınan bir karara dayanmaktadır" dedi

25 Haziran 2017 Pazar 19:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan Katar açıklaması
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, bazı Körfez ülkelerinin Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılmasına yönelik talepte bulunduklarına ilişkin basında çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

Müftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan krizin hala aşılamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Bu kriz ile Katar’la 2014 yılında imzaladığımız anlaşma uyarınca yürüttüğümüz askeri üs kurma çalışmaları arasında bir bağlantı göremiyoruz. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da konuşlanmasının amacı bölgenin güvenliğine katkı yapmak ve Katar’a askeri eğitim desteği sağlamaktır. Bu faaliyetlerimiz herhangi bir ülkeye karşı değildir. Türkiye’nin tüm Körfez ülkeleriyle çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında stratejik diyalog mekanizması mevcuttur. Katar’da askeri üssümüzün kurulması Körfez İşbirliği Konseyi’yle bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik ortak vizyonumuzla uyumludur. Esasen, bölge ülkelerindeki diğer yabancı askeri üsler veya unsurlar gibi bizim Katar’daki askeri mevcudiyetimiz de iki ülke arasında egemenlik yetkilerine dayanarak alınan bir karara dayanmaktadır."

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin MüftüoğluKatar Açıklaması
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