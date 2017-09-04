Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile Arakan'ı görüştü

DIŞİLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif'in telefon görüşmesinde Rohingya Müslümanlarının durumu ele alındı.

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