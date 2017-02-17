'Dış güvenlik Jandarma'da kalacak'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevindeki hükümlü ve tutuklu sayısı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 197 bini aşarken, Adalet Bakanlığı kritik bir karar verdi. Cezaevlerinin iç güvenliğini sağlayan Adalet Bakanlığı, dış güvenliği üstlenmekten vazgeçti. Bu çok önemli kararı bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı.

Bozdağ, Antalya’daki Ceza İnfaz Kurumlarında infaz iyileştirmele konulu toplantıdaki konuşmasında, “Cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarmadan alınarak Adalet Bakanlığı’na verilmesi kararından vazgeçtik” dedi. Yasa gereği, cezaevlerinin dış güvenliği jandarmadan Adalet Bakanlığı personeline 5 yıl içinde devredilecekti.

175 YENİ CEZAEVİ GELİYOR

Bozdağ, 2017 yılı sonuna kadar 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edilerek hizmete açılmasının planlandığını açıklamıştı. Bakan Bozdağ, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun bu konudaki soru önergesini şöyle yanıtlamıştı:

“2017 yılı sonuna kadar Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edilerek hizmete açılması planlanmıştır. Ayrıca, çağdaş infaz rejimine uygun olmayan ve fiziki olarak ekonomik ömrünü doldurmakla birlikte yeterli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına elverişli durumda bulunmayan ilçe merkezlerindeki 157 adet küçük ceza infaz kurumunun da kapatılması öngörülmüştür.”