Dink cinayetinde bomba detay

DİNK cinayetine ilişkin soruşturma savcısına ifade veren Çankırı İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Ogün Samast'ın gözaltında Türk bayrağı ile çekilen görüntülerinin örgütün eline nasıl geçtiğini detayları ile anlattı. Yalman, görüntüleri kendisinden dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in istediğini, birkaç gün sonra Ercan Gün tarafından TV'de yayımlandığını kaydetti.

Yalman soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadede 25 Ocak 2007'de devresi olan, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in telefonla aradığını kendisine, "Devrem bu yakalamayla ilgili elinizde bilgi belge görüntü ne varsa gönderin" dediğini anlattı. Görüntüyü Yılmazer'e Network üzerinden üst yazıyla gönderdiklerini belirten Yalman, 44 saniyelik görüntünün ise 1 Şubat 2007'de TV'de akşam ana haber bülteninde, "Ercan Gün tarafından Samsun Otogar'da Jandarma tarafından çekilen görüntüler" anonsuyla yayımladığını gördüğünü belirtti. Yalman, "Görüntüler yayımlandıktan sonra Yılmazer, Network üzerinden telefonla aradı. Bana, 'Devrem görüntülerde sivil olan kişinin bizden olduğunu neden söylemedin' diyerek sitem etti. Bahsettiği kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü vekili Yakup Kurtaran'dı. Ben de kendisine, 'Görüntülerde polis var mı yok mu diye sormadın ki. Bu yüzden böyle bir şey söyleme gereği duymadım' dedim" ifadelerine yer verdi.

FETÖ MEDYA AĞI DEŞİFRE OLDU

Ercan Gün'ün Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 günü FETÖ/ PDY üyeleri Adem Yavuz Arslan, Faruk Mercan ve Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu, bu kişilerce Samsun'a gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jandarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edilmişti. Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını yaratıp İstanbul'a döndüğü belirlenmişti. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edilmişti.

2 NUMARAYLA BACANAK ÇIKTI

Hrant Dink cinayetinde görev ihmali suçundan yargılanan eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile FETÖ'nün ikinci adamı İsmail Büyükçelebi'nin eşlerinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Hrant Dink cinayetine ilişkin davada 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Güler, cinayetten sonra İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınmış, yerine Ali Fuat Yılmazer atanmıştı.

Ercan Gün'ün yayımlanmasını sağladığı o görüntüler FETÖ tarafından Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi servis edildi. Böylece cinayetin arkasında ulusalcı grubun olduğu algısı oluşturularak Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı öne sürülmüştü.