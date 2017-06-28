Dilencideki parayı 8 zabıta zor saydı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlarının huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla denetimlerini bayram boyunca sürdürdü. Toplu Taşıma Merkezi yakınlarında dilenen A.D., denetim sırasında yakalandı. Yapılan kontrolde, dilencinin üzerinden 71 bin 59 lira para çıktı. Parayı 8 zabıta saymakta zorlanırken vatandaşlar bu konuda uyarıldı.

Zabıtça ekipleri, el konulan ve çoğunluğu 5 ve 10 liralık banknotlardan oluşan paraları saymakta bir hayli zorlandı. A.D hakkında Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem yapılarak 109 lira para cezası kesildi. A.D.’nin parayı dilencilikle biriktirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşları, insanların duygularını istismar eden bu kişilere karşı uyardı.