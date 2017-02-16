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Dikkat bunu yapmayan oy kullanamaz

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti

Dikkat bunu yapmayan oy kullanamaz

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti

16 Şubat 2017 Perşembe 17:57
Dikkat bunu yapmayan oy kullanamaz
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REFERANDUM süreci başladı. Seçemen listelerinin 18-26  Şubat tarihlerinde askıda  olacak.Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin  Akdeniz, vatandaşların seçmen listelerini başta  muhtarlıklar olmak üzere cami ve okul duvarları ile kahvehanelerde  bulabileceklerini söyledi.

LİSTEDE İSMİ OLMAYAN OY KULLANAMAZ 

 Oy kullanmak isteyen vatandaşların, uyarılarını dikkate almasını  isteyen Akdeniz, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız 16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede  isimlerinin olup olmadığını doğru kontrol etmelidir. Listede ismi olmayan  vatandaşlarımız gerekli süre içerisinde bazı işlemleri gerçekleştirmemeleri  durumunda maalesef 16 Nisan'da Anayasa değişikliği için oy kullanma şansını  kaybedecek. İlçe seçim kurulları, muhtarlarımıza seçmen askı listelerini teslim  etmeye başladı. Bu listeler 18 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Sabah saat  08.00'de askıya çıkarılmış olacak. 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de ise bu  listeler askıdan inecek."

 Akdeniz, asılacak listelerle, 16 Nisan'da yapılan referandumda oy  kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin bulunup bulunmadığının  belirlenmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Listelerde ismi bulunmayanların mutlaka bağlı oldukları ilçe nüfus  müdürlüklerine gitmesini isteyen Akdeniz, "Hanede oturduklarını belgeleyen su,  elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekmektedir."  dedi. 

KONTROL EDİN

Vatandaşların, ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüğe  kaydettirmelerinden sonra alacakları belgeyi ilçe seçim kurullarına götürmeleri  durumunda listeye isimlerinin ekleneceğini belirten Akdeniz, bu işlemlerin  verilen sürede yapılması gerektiğini yineledi.  Akdeniz, geçmişteki referandum, yerel ve genel seçimlerde bazı  vatandaşların listeleri dikkatli kontrol etmemeleri nedeniyle oy  kullanamadıklarına işaret etti.

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