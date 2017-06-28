Dikkat: Bu fotoğraf bugün çekildi... Şehir kavruldu

GÜN boyu, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki yeşil alanlarda zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşlar gölgede dinleniyor. Kente gelen turistler ise sıcak havadan korunmak için şemsiye kullanıyor.
Çöl sıcaklığının etkisi altında kalan Şanlıurfada termometreler 59 dereceyi gösterdi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen sıcaklar nedeniyle gündüz saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik görüldü.
Sıcakların etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki parklar ile Balıklıgölde gölge alanları tercih etti. Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Gölgede 45 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 59 dereceyi buldu.
Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.
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