Devlet Bahçeli Ozan Arif’i mahkemeye verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vekili Avukat Yücel Bulut yaptığı açıklamada, “27.06.2017 tarihinde Arif Şirin ( Ozan Arif ) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli hakkındaki hukuki süreç titizlikle takip edilecektir” dedi.

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