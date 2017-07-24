Devlet Bahçeli eşofmanla görüntülendi

GEÇTİGİMİZ cuma günü lacivert pantalon, mavi beyaz bir ceket ile mavi kravatla objektiflere poz veren Bahçeli, bu kez de eşofmanla görüntülendi. Zaman zaman klasik otomobil, dinlediği müzik ve seçtiği yüzüklerle medyada haber olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüşe çıktığı sırada çekilen görüntülerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya sosyal medyadan paylaştı. Bahçeli'nin yürüyüş sırasında halka sohbet ettiği anlar dikkat çekti.Bahçeli'nin tarzı sosyal medya takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
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