Dev uçuruma yuvarlandılar

EDİNİLEN bilgiye göre, Cide-Şenpazar Karayolunda Kamil Özdemir (48) idaresindeki 37 JA 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde sürücü Kamil Özdemir ile yanında bulunan Reyhan Çınar (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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