Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ( KHK ) ile meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

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