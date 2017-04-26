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Dershane gibi çalışanlara para ve kapatma cezası

Dershanelerin dönüşümünün ardından tanımlanan özel öğretim kurslarını yakın takibe alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kursları 1 Ağustos 2017’den itibaren ‘bir bilim grubu’nda faaliyet gösterip göstermediğini elektronik takip sistemiyle dijital ortamda denetleyecek

Dershane gibi çalışanlara para ve kapatma cezası

Dershanelerin dönüşümünün ardından tanımlanan özel öğretim kurslarını yakın takibe alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kursları 1 Ağustos 2017’den itibaren ‘bir bilim grubu’nda faaliyet gösterip göstermediğini elektronik takip sistemiyle dijital ortamda denetleyecek

26 Nisan 2017 Çarşamba 08:31
Dershane gibi çalışanlara para ve kapatma cezası
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MEB, dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinin bir kısım maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından, Ağustos 2015’te tanımlanan “özel öğretim kursları”nı mercek altına alıyor.
Kanuni düzenleme gereğince daha önceden açılmış olup halen birden fazla bilim grubuyla faaliyet gösteren kursların, 1 Ağustos 2017’ye kadar yapılarını ‘bir bilim grubu’nda faaliyet gösterecek hale getirme zorunluluğu bulunuyor. Bakanlık 18 Eylül 2015’te yayımladığı özel öğretim kurumlarıyla ilgili genelgede bu merkezlerde en fazla 3 bilim grubunda kurs açılmasına izin vermişti.
Şubat 2016’da ise Danıştay bu maddeyi iptal edince, MEB özel öğretim kurslarında “bilim grubu” yani açılacak ders sayısını beşe çıkarmıştı. 5 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle “bilim grubu” sayısı bire düşürülmüş oldu. Böylece özel öğretim kurslarının, daha önce Talim Terbiye Kurulu’nun Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe olmak üzere belirlenen 8 bilim grubundan sadece birini seçerek ders verebilmesi sağlanmıştı.

BİR BİLİM DALINDA EĞİTİM VEREBİLECEKLER
MEB yetkilileri, 1 Ağustos’tan sonra özel öğretim kurslarının, elektronik takip sistemi üzerinden (MEBBİS) oluşturulan e-yaygın modülünden takip edileceğini ve dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Yetkililer, bir özel öğretim kursunun hangi bilim grubunda faaliyet göstermek üzere bakanlıktan onay almışsa faaliyetini sadece o bilim grubunda yürütmesi ve başka branşlardan öğretmen istihdam etmemesi gerektiğini vurguladı. Bir bilim grubu dışında faaliyet göstermekte ısrar eden özel öğretim kursları, elektronik ortamda denetlenecek.
Bakanlık, ‘bir bilim grubu’nda onay alan özel öğretim kurslarına, başka branş- lardan öğretmen istihdam edilmesine izin vermeyecek. Belirtilen sınırların dışında faaliyet gösteren kurumlara kanun gereği idari para cezaları uygulanacak, sonrasında aynı şekilde faaliyet göstermeleri halinde ise kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Dershane
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