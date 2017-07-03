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Dereye düşen işadamı boğuldu, arkadaşı kurtuldu

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Çat Deresi'nde balık avladıkları sırada dereye düşen 50 yaşındaki işadamı Hanefi Kalyoncu kayboldu, arkadaşı 50 yaşındaki Murat Büyük ise dereden çıkmayı başardı. Seferber olan kurtarma ekipleri ve çevredekiler Kolyoncu'nun cesedini dere yatağında buldu. İşadamının cesedi, sarp kayalıkların bulunduğu dere yatağından 6 saat süren bir operasyonla yola çıkarılabildi, kurtarma operasyonu sırasında düşen kayaların isabet ettiği biri kurtarma görevlisi 2 kişi yaralandı

Dereye düşen işadamı boğuldu, arkadaşı kurtuldu

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Çat Deresi'nde balık avladıkları sırada dereye düşen 50 yaşındaki işadamı Hanefi Kalyoncu kayboldu, arkadaşı 50 yaşındaki Murat Büyük ise dereden çıkmayı başardı. Seferber olan kurtarma ekipleri ve çevredekiler Kolyoncu'nun cesedini dere yatağında buldu. İşadamının cesedi, sarp kayalıkların bulunduğu dere yatağından 6 saat süren bir operasyonla yola çıkarılabildi, kurtarma operasyonu sırasında düşen kayaların isabet ettiği biri kurtarma görevlisi 2 kişi yaralandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:07
Dereye düşen işadamı boğuldu, arkadaşı kurtuldu
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BALIK avlamak için dün öğle saatlerinde Zil Kale Mevkii'ndeki Çat Deresi'ne giden Hanefi Kalyoncu ile Murat Büyük, dengelerini yitirince suya düştü. Murat Büyük, kendi çabaları ile dereden çıkmayı başardı. Ancak, arkadaşı Hanefi Kalyoncu akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın Jandarmaya haber verilmesi sonrasında AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri ile Tunca Beldesi'nde 19 Haziran'da dereye düşerek kaybolan 11 yaşındaki Nehir Zenginal'i arayan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma (JAK) timleri de bölgeye sevk edildi. İşadamının derede kaybolduğunu duyan yüzlerce kişi de bölgeye gelerek derede arama çalışmalarına destek verdi.


'BULUNDU' HABERİ GELDİ, HERKES KOŞTU
Sarp kayalık ve uçurumların bulunduğu bölgede ekipler halat yardımıyla dere yatağının bulunduğu vadiye inerek arama çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki rafting kulüplerinin sporcuları da botlarla yardıma geldi, suya girerek aramalara katıldı. Bölgedeki bir grup derenin ortasındaki bir kayanın altında kayıp işadamı Hanefi Kalyoncu'nun cesedine ulaştı. Zil Kale Mevkii'nde toplanan ve vadide yapılan arama çalışmalarını izleyenlere cesedin bulunduğu haberi gelince kalabalık koşarak bölgeyi yüksekten gören alanda toplandı.

YAN YANA DURARAK HALATA BAĞLI SEDYEYİ ÇEKTİLER
Haber verilen afad, AKUT ve JAK timleri bölgeye yönlendirildi.  200 metrelik halat yardımıyla dere yatağına inen ekipler cesedi dere ortasından alarak kıyıya çekti. Dere yatağına inen bazı vatandaşlar ve kurtarma görevlileri uzatılan halatlarla yukarı çıkarken, yuvarlanan kayaların isabet etmesi sonucu 1'i kurtarma görevlisi 2 kişi yaralandı.Yaralılar, yaklaşık 100 kişinin tek sıra halinde dizilerek çektiği halatın bağlı olduğu sedye ile yola çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler 7 saat süren çalışmanın ardından saat 03.00 sıralarında Hanefi Kalyoncu'nun cesedini yola çıkarabildi. Kalyoncu'nun cesedi ambulansla Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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