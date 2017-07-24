Dere yatağında yarı çıplak mahsur kaldı, açıklaması beyin yaktı

İSTANBUL Esenyurt'ta dere yatağına inip, yarı çıplak bir şekilde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan vatandaşın, "Pisti temizlemek için indim. Çekmece gölünü de ben temizledim" demesi şaşkınlık yarattı.

DERE YATAĞINDA YARI ÇIPLAK YATIYORDU

İlginç olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesin'de meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar dere yatağında yarı çıplak bir adamın yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"YÜZELİM YA AYIP DEĞİL Mİ?"

İndiği derede mahsur kalan adam kendisini seyreden vatandaşlara, "Yüzelim ya ayıp değil mi" diye bağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına inerek vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

"ÇEKMECE GÖLÜ'NÜ DE BEN TEMİZLEDİM"

Kurtarılan Z. Yıldırım'ın niye girdin sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Z.Yıldırım, "Temizlemek için, pisti temizledim. Çekmece Gölü'nü de ben temizledim" diye konuştu. Kurtarılan şahıs ambulansla kontrol amaçlı Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.