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Denizden hareketsiz çıkarıldı ama yaşama döndü!

Çanakkale Şehir İskelesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve 1 saatlik çalışma ardından denizden yaşam fonksiyonları durmuş halde çıkartılan 41 yaşındaki İbrahim Işık, Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü

Denizden hareketsiz çıkarıldı ama yaşama döndü!

Çanakkale Şehir İskelesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve 1 saatlik çalışma ardından denizden yaşam fonksiyonları durmuş halde çıkartılan 41 yaşındaki İbrahim Işık, Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:59
Denizden hareketsiz çıkarıldı ama yaşama döndü!
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ÇANAKKALE Şehir İskelesi'nde saat 16.00 sıralarında balık tutan vatandaşlar, suyun içinde bir kişinin çırpındığı görünce, durumu polise bildirdi. Ağzından köpükler geldiği görülen kişi, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu. Bölgedeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-7 botu ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi.  Işık'ın yaşam fonksiyonları durmuş halde olan bedeni, yaklaşık 15 dakika süren arama çalışmalarının ardından, iskeleden 5 metre açıkta dalgıç polisler tarafından suyun 7 metre dibinde bulundu.  Işık, deniz polisine ait bot ile eski Kilitbahir Feribot İskelesi'ne getirildi. Denizden sedye ile kıyıya çıkarılan Işık, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık, burada yapılan müdahalelerle yaşama döndürüldü ve Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Denizden Hareketsiz çıkarıldıÇanakkaleÇanakkale Şehir İskelesiBoğulma
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