Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

BEYKOZ'DA dün 3 arkadaşıyla denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Ahmet Aslanbay'ın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre Aslanbay'ın cesedine helikopter destekli çalışma sonucu Galera Mevkisi açıklarında ulaşıldı.
Aslanbay ve 3 arkadaşı dün öğleden sonra Riva'nın Galera Mevkisi'nden denize girmiş ve gençlerin tamamı boğulma tehlikesi geçirmişti.
Dört arkadaştan 3'ü vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, akıntıya kapılan Aslanbay'a ulaşılamamıştı.
Olaydan sonra Deniz Polisi ve dalgıçların başlattığı çalışmalar, görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle sonuç vermemişti.
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