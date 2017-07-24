Deng Humması 122 Can Aldı

KUALA Malezya'da yıl başından bu yana 122 kişinin deng humması nedeniyle öldüğü bildirildi.



Sağlık Bakanı Subramaniam Sathasivam'ın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl içinde tespit edilen 51 bin deng humması vakasından 122'si ölümle sonuçlandı.



Bakan Sathasivam, deng hummasıyla mücadele için toplumun her kesiminin desteğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Herkes bu sağlık sorunuyla mücadele için üstüne düşüne yapmalı." ifadesini kullandı.



Geçen yıl ülke genelinde 101 bin deng humması vakası görülmüş, bunların 230'u ölümle sonuçlanmıştı.