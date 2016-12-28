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Demirtaş ve Zeydan aynı koğuşa alındı

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan aynı koğuşa alındı

Demirtaş ve Zeydan aynı koğuşa alındı
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ALINAN bilgiye göre, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu talep üzerine  yaptığı değerlendirmesinde Demirtaş ve Zeydan’ın aynı koğuşta kalmasına karar  verdi. 
Karar üzerine Demirtaş ve Zeydan, aynı koğuşa alındı. 
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade  vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Selahattin  Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu. 
Zeydan da 6 Kasım'da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.
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Etiketler; #Edirne F Tipi Cezaevi #Selahattin Demirtaş #hdp #Abdullah Zeydan
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