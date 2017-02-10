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Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi. Demirtaş'ın açıklamasında kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. İddianame kabul edilirse Selahattin Demirtaş, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi. Demirtaş'ın açıklamasında kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. İddianame kabul edilirse Selahattin Demirtaş, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

10 Şubat 2017 Cuma 12:38
Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi
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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 kişinin farklı tarihlerde BİMER'e şikayette bulunduğu anlatıldı. Söz konusu şikayette Selahattin Demirtaş'ın 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada bölücülük faaliyetinde bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı hiçe saydığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verdiği belirtilerek yasal gereğinin yapılmasının istendiği kaydedilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

KOVUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma izni verildiği hatırlatıldı.

SAVUNMASI VE DELİLLER SAVCILIĞA ULAŞTIRMADIĞI BELİRTİLDİ 

Selahattin Demirtaş'ın suçlamalardan haberdar olması ve delillerini bildirmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen süresinde savunmasını ve suçlama ile ilgili delillerini savcılığa ulaştırmadığı belirtilen iddianamede, Demirtaş'ın savunma ve delilerinin tespit edilemediği kaydedildi.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN İFADELER"

Demirtaş'ın Rusya gezisinin ardından yaptığı konuşmaya da ayrıntılı olarak iddianamede yer verildi ve "Söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin soruşturma makamınca görüş açıklama ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler olarak değerlendirilmiştir" denildi. İddianamede, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANININ KİŞİSEL HAKLARINA HAKSIZ SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI KABUL ETMEK GEREKİR"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Madde içtihatlarının dahi ifade özgürlüğüne çeşitli sınırlar getirdiği kaydedilen iddianamede, "Şüphesiz genel olaylarla ilgili konularda ve siyasi tartışma konularında açıklamalar yapılabilir. Bu demokratik toplumun önemli bir işlevidir. Ancak bu değerlendirmelerin muhatabı kişilerin itibarı ve hakları konusunda da belli sınırlamalara tabidir. Kendisine hakaret edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Bu hususta kabul edilebilir eleştiri sınırlarının normal bireyden daha geniş olması savunulabilir. Ancak Cumhurbaşkanı ve temsil ettiği makamın yasal korumadan da faydalanması gerektiği unutulmamalıdır. Şüphelinin açıklamasında kullandığı ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığını kabul etmek gerekir" ifadelerine yer verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK 

İddianamede, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse Selahattin Demirtaş, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DEMİRTAŞ KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞTI

HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi'ne konulmuştu.

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Hakların Demokratik PartisiDemirtaşCumhurbaşkanıEş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşRusya ZiyaretiAtatürk HavalimanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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